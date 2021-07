Il Napoli, come quattro anni fa con Sarri in panchina, impreziosisce la sua estate con un successo all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Vanno a segno Osimhen con una doppietta e Machach, che ha chiuso il risultato sul 3-0. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

CONTINI 7: Qualche incertezza in uscita alta nel primo tempo ma nel successo all’Allianz Arena c’è il suo timbro. Para di piede il tiro di Musiala nel primo tempo, poi inventa il lancio per Tutino nell’azione del 3-0.

MALCUIT 6,5: Buone notizie dal terzino destro che sta bene fisicamente e mentalmente, dimostrando di aver superato il brutto infortunio di ottobre 2019 e i sei mesi alla Fiorentina con sole cinque presenze. Si comporta bene in fase difensiva e nel primo tempo riesce anche a proporsi per andare al cross che porta alla girata di Elmas. (Dal 73′ Zanoli 6: In quest’estate così significativa per lui c’è anche uno spezzone all’Allianz Arena)

MANOLAS 6,5: Buona prova, in crescita nell’impostazione, nel primo tempo qualche scalata non è perfetta ma la prestazione è buona. (Dal 75′ Rrahmani 6: Un quarto d’ora abbastanza tranquillo, anche quando il Bayern Monaco prova a reagire)

KOULIBALY 7: In attesa di Insigne, la fascia di capitano è in buone mani. Koulibaly giganteggia all’Allianz Arena, si rende protagonista di interventi decisivi e nella ripresa riesce a migliorarsi ancora dopo che nel primo tempo non tutto aveva funzionato alla grande nei tempi in cui si rompeva la linea.

MARIO RUI 6,5: Lavora bene in fase difensiva e nel primo tempo disegna un cross perfetto per il colpo di testa di Osimhen che non trova lo specchio della porta.

ELMAS 6: C’è tanta fatica da fare nel 4-1-4-1 di Spalletti, Elmas ci mette spirito di sacrificio, riesce anche ad inserirsi con una girata nel primo tempo ma soprattutto nel palleggio sia lui che Zielinski possono essere brillanti.

LOBOTKA 6,5: È un’altra persona rispetto alle difficoltà della scorsa stagione in cui hanno inciso tanti problemi, compresi quelli alle tonsille che hanno condizionato la seconda parte dell’annata. È protagonista di un’ottima prova, sa leggere bene le situazioni, alternando la conduzione del pallone alla ricerca degli spazi con il gioco ad uno-massimo due tocchi.

ZIELINSKI 6: Non ha neanche due settimane di preparazione nelle gambe e si vede, soprattutto nella lucidità delle scelte quando deve gestire il pallone. La prova, però, è buona, anche perchè è apprezzabile l’abnegazione con cui si sacrifica abbassandosi a fare la mezzala dopo un’ottima stagione da trequartista. (Dal 71′ Gaetano 6,5: Entra bene in campo, con lo spirito giusto, va ad abbassarsi in fase difensiva e soprattutto, appena entrato, intercetta un pallone e va in verticale, così nasce il secondo gol di Osimhen)

POLITANO 6: Lavora più in fase difensiva che in quella offensiva ma soprattutto nel primo tempo riesce a condurre anche qualche buona ripartenza, con Malcuit che si è sovrapposto sulla corsia. (Dal 63′ Ounas 7: Due assist ad Osimhen, il primo fatto dopo aver recuperato palla, l’impatto sulla partita è ottimo. Peccato per la contusione alla caviglia destra che lo costringe ad abbandonare il campo. Dall’80’ Machach 7: Inventa un gran gol all’Allianz Arena, la giocata con cui incorniciare la serata)

OSIMHEN 7,5: È un’amichevole ma una doppietta all’Allianz Arena è sempre un momento da ricordare, in tre amichevoli è arrivato a quota sette gol. Deve ancora migliorare nel lavoro spalle alla porta ma Osimhen è una risorsa con grandissimi margini di miglioramento, tiene gli avversari sempre in apprensione. Se riesce ad andare in campo aperto, è molto pericoloso ma gli basta un po’ di spazio per far male, come dimostrano i due gol di destro.

ZEDADKA 6: Passare in un anno e mezzo dalla panchina alla Cavese ad essere titolare, anche se in amichevole, all’Allianz Arena è una bella storia. Zedadka è protagonista soprattutto di un buon primo tempo, con contributo alla fase difensiva, buoni movimenti nel venir dentro al campo e anche un inserimento interessante sotto porta. (Dal 73′ Costa 6: Potrà raccontare di aver giocato all’Allianz Arena con uno spezzone senza sbavature)

SPALLETTI 7: Il Napoli sa difendere in maniera compatta, stringere il campo, indossare più vestiti, oggi nel primo tempo ha chiuso gli spazi con il 4-1-4-1. È una squadra ordinata, con la difesa alta, la voglia di recuperare palla il prima possibile che, quando non insiste in maniera ossessiva con la palla su Osimhen e accetta i rischi del palleggio sotto pressione, costruisce anche delle occasioni. Ounas tra le linee è un’intuizione che i gol di Osimhen e la vittoria premiano, portando via dalla Baviera un’iniezione di fiducia ed entusiasmo.

Ecco il tabellino del match:

Bayern Monaco primo tempo: Ulreich, Pavard, Upamecano, Nainzou, Stanisic, Sanè, Gnabry, Goretzka, Musiala, Coman (9′ Choupo-Moting), Lewandowski.

Bayern secondo tempo: Ulreich, Chris Richards, Choupo-Moting (63’ Sib), Omar Richards, Sane (63’ Vidovic), Cuisance, Sarr, Tillman, Arrey-Mbi, Rhein, Lawrence. All. Nagelsmann.

Napoli: Contini, Malcuit (73′ Zanoli), Manolas (75′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Elmas, Zielinski (71′ Gaetano), Politano (63′ Ounas, 80′ Machach), Zedadka (73′ Costa), Osimhen (80′ Tutino). All. Spalletti

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 69′ e 71′ Osimhen, 85′ Machach

Note: ammonito Chris Richards.

A cura di Ciro Troise