Bologna-Napoli 0-0: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli non va oltre lo 0-0 a Bologna, paga un rigore fallito da Osimhen. Ecco le pagelle di IamNaples.it

MERET 6: È attento quando è chiamato in causa sia con i piedi che nelle uscite.

DI LORENZO 6,5: Puntuale nelle scelte, preciso nei passaggi e spesso di supporto all’azione offensiva.

OSTIGARD 6,5: Come Natan, la coppia centrale lavora bene. Nella ripresa prova anche una palla lunga per Osimhen che va al tiro ma Skorupski è attento.

NATAN 6,5: Buona la prima senza strafare, elegante nella conduzione e gestione del pallone. Attento nei tempi e nei movimenti.

OLIVERA 5,5: Rimedia un’ammonizione nei primi minuti forse un po’ severa, paga la vigoria dell’intervento. È abbastanza attento in fase di non possesso, deve far meglio nel supporto a Kvaratskhelia e Zielinski sulla catena di sinistra. (Dal 46′ Mario Rui 5,5: Sbaglia spesso i tempi degli interventi, rimedia anche lui infatti un cartellino giallo. Perde un pallone sanguinoso che costa il cartellino giallo di Lobotka)

ANGUISSA 6,5: È tornato il vero Anguissa, quello dominante capace di comandare i giochi in mediana. Vince tanti duelli, conquista vari palloni e gli gestisce abbastanza bene.

LOBOTKA 6: Fa tanto lavoro senza palla, scherma più volte le azioni avversarie e ripiega nei pressi dell’area avversaria intercettando palloni importanti. (Dall’86’ Cajuste s.v.: Non ha tempo sufficiente a disposizione per meritare una valutazione, è un po’ timido nella situazione finale)

ZIELINSKI 6,5: È determinante nell’azione che porta al rigore, realizza una giocata d’alto livello.

RASPADORI 6: S’accende a tratti, come nell’azione dell’assist per Osimhen quando colpisce il palo. Va anche al tiro dal limite dell’area che termina alto sopra la traversa. (Dal 67′ Politano 5,5: È vivace ma si fa prendere dal nervosismo quando non gli riescono le giocate)

OSIMHEN 5: L’unica azione degna di nota è quella in cui colpisce il palo nel primo tempo. Fallisce un rigore calciandolo malissimo, si sbatte come sempre ma se il Napoli esce con zero gol segnati da Bologna è soprattutto sua la responsabilità. (Dall’86’ Simeone s.v.: Pochi minuti per lui in una fase di gara in cui il Napoli non ha avuto la forza di creare occasioni)

KVARATSKHELIA 5,5: Deve far meglio nell’ultimo quarto di campo, mette lo zampino nell’azione del rigore ma è troppo poco. Il lavoro c’è, la lucidità è da ritrovare. (Dal 76′ Elmas 5,5: Guadagna una punizione, non riesce ad incidere poi sulla partita).

GARCIA 5,5: La prestazione stavolta c’è, soprattutto nel primo tempo, poi cala un po’. Bisogna far meglio nell’ultimo terzo di campo, probabilmente nel finale sarebbe stato più giusto tentare il doppio centravanti.

A cura di Ciro Troise