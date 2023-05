Bologna-Napoli 2-2, le pagelle di IamNaples.it: sfumano i record

Il Napoli già campione d’Italia da più di venti giorni va sul 2-0 a Bologna, sfiora anche il 3-0 ma poi subisce la rimonta rossoblù rischiando anche di perdere nel finale. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GOLLINI 6: In un paio d’occasioni ci mette le mani in maniera efficace, è bravo nel palleggio con i piedi. Può far meglio forse nella respinta sul primo gol.

BERESZYNSKI 6,5: Ottima gara, in netta crescita rispetto alla gara di Monza. Fa l’assist per il secondo gol di Osimhen, prima del gol del 2-2 è provvidenziale nella diagonale che consegna il calcio d’angolo da cui arriverà il 2-2 al Bologna. Soffre la freschezza di Sansone.

RRAHMANI 6,5: Buona prova del difensore centrale del Napoli, sempre preciso nell’impostazione e attento nella copertura degli spazi.

KIM 7: Un muro, fa sempre la scelta giusta, stringe il campo con i tempi giusti, anche nel palleggio è sempre preciso. (Dal 79′ Juan Jesus 5,5: Come contro l’Inter, non è facile per un centrale subentrare a gara in corso. Stavolta anche non è efficace al punto giusto.

OLIVERA 6,5: Barrow nel primo tempo lo costringe alle fatiche, lavora complessivamente bene, nelle scelte cresce durante la gara sulla catena di sinistra.

ANGUISSA 7: Un baluardo, uno dei giocatori più importanti del Napoli per il lavoro che compie in entrambe le fasi di gioco. Intercetta palloni, palleggia bene, si propone anche a livello offensivo sulla catena di destra.

LOBOTKA 6,5: Ha visione di gioco, continuità di passo, anche oggi fa il suo lavoro nella gestione del pallone, cala un po’ come tutta la squadra nel corso della ripresa ma è comprensibile.

ZIELINSKI 6,5: Sterzate, movimenti giusti, finchè gira lui il palleggio del Napoli ha qualità, nel primo tempo inventa una gran palla in profondità per Osimhen che trova la risposta di Skorupski. (Dall’87’ Gaetano s.v.: Entra bene in campo ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

ZERBIN 6: Commette un po’ di errori tecnici ma l’applicazione è encomiabile, fa i movimenti giusti sia nella fase di non possesso che in quella di possesso. Fallisce l’occasione dell’0-3 che avrebbe cambiato la partita. (Dal 79′ Zedadka 6: Entra bene in campo, partecipa alle poche situazioni offensive che il Napoli costruisce dopo il 2-2).

OSIMHEN 7,5: Segna la sua quinta doppietta stagionale, è un fattore in tutta la partita. Anche quando sembra fuori dalla partita, è una minaccia costante per il Bologna sia con gli attacchi alla profondità che dentro l’area. Va vicino al gol anche di testa, glielo nega Skorupski. (Dal 66′ Simeone 5: Fa fatica a tenere palla, a combinare delle soluzioni di qualità con Raspadori e gli altri compagni)

KVARATSKHELIA 6: Alterna belle giocate, tunnel, triangolazioni a qualche scelta sbagliata come quando c’erano Zielinski e Osimhen in buona posizione su una ripartenza e ha sbagliato l’assist di esterno. Nella fase di non possesso spesso aiuta i compagni, soprattutto Olivera. (Dal 66′ Raspadori 5: Produce poco, non riesce ad incidere nel modo giusto)

SPALLETTI 6,5: Sono partite che hanno un peso relativo, ha la necessità di far giocare anche chi ha trovato meno spazio e lo fa nel corso della ripresa. La squadra mantiene un approccio serio e contro l’ottimo Bologna ha condotto una buona gara, soffrendo quando si è abbassato il livello d’attenzione e qualità.

Dal nostro inviato a Bologna Ciro Troise