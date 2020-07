Il Napoli continua la caccia al quinto posto che vale per l’onore e anche qualche introito in più nella spartizione dei diritti televisivi ma le sei partite di campionato ancora da giocare sono soprattutto un percorso di preparazione per la trasferta di Barcellona. A Bologna Gattuso pensa di forzare un po’ la prassi del turn-over mirato che ha adottato finora, stavolta il restyling sarà più ampio, si pensa ad otto cambi con tante novità interessanti. In porta c’è il rientro di Meret dopo che Ospina è sceso in campo contro il Milan, Di Lorenzo è uno dei tre confermati rispetto all’undici dell’ultima gara ma a sinistra ci sarà Hysaj, avrà un turno di riposo Mario Rui tra i migliori in campo nelle ultime uscite. Al centro della difesa si cambia, Koulibaly devastante contro il Milan dovrebbe lasciare spazio alla coppia Manolas-Maksimovic, il greco ha bisogno di ritrovare il campo dopo l’esclusione contro il Milan e la gestione di Gattuso dovrebbe propendere per questa scelta. In cabina di regia torna Demme al posto di Lobotka e Fabian Ruiz, che ne ha giocate cinque consecutive dal primo minuto, dovrebbe partire dalla panchina. Sul centro-destra ci sarà Elmas, l’unico tra i subentranti ad entrare subito in partita contro il Milan.

L’attacco è il reparto con più stravolgimenti, sarà pienamente rivoluzionato. Per la prima volta dopo il lockdown Insigne dovrebbe partire dalla panchina, sulla fascia sinistra Lozano è pronto ad avere finalmente la sua occasione dal calcio d’inizio. L’esterno offensivo messicano non gioca dal primo minuto da Napoli-Perugia di Coppa Italia del 14 gennaio scorso, quindi da poco più di sei mesi. Sul fronte destro dell’attacco scalpita Politano che contro il Milan ha portato a casa poco più di sei minuti, Mertens partirà dalla panchina, è un’arma a gara in corso, dal primo minuto scenderà in campo Milik, dopo il lockdown è accaduto solo contro il Verona e la Roma.

Il Bologna, reduce dal pareggio-beffa subito a Parma negli ultimi minuti, ha già portato a casa la salvezza e l’Europa League è troppo lontana per provarci seriamente. Mihajlovic vuole dare continuità alle buone prestazioni realizzate contro le big, l’ultima proprio a San Siro contro l’Inter in cui i rossoblù hanno conquistato i tre punti. In porta ci sarà Skorupski, nel 4-2-3-1 Mihajlovic pensa a Tomiyasu e Dijks sulle corsie laterali con Danilo e Denswil al centro della difesa, Medel e Dominguez formeranno la diga sulla mediana a supporto della rapidità e della qualità degli uomini offensivi del Bologna: Orsolini e Barrow sulle due corsie laterali, Soriano alle spalle di Palacio.

Ecco le probabili formazioni:

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano