Bologna-Napoli, le probabili formazioni: varie assenze per Spalletti

Il meraviglioso campionato del Napoli sta per terminare, siamo arrivati al penultimo atto, l’ultimo lontano dal Maradona. Il destino conduce gli azzurri a Bologna, con diecimila tifosi napoletani circa sugli spalti. Il Napoli può andare a caccia dei record, vincendo al Dall’Ara ne porterebbe a casa due: record di vittorie in trasferta (diventerebbero 15) e punti. Finora i ragazzi di Spalletti ne hanno conquistati 44 lontano dal Maradona, Sarri ha fatto il record con 46 nell’anno dei 91 punti. Si tratta del traguardo più ambito, il Napoli con tre punti a Bologna alimenterebbe la speranza di superarlo poi all’ultima giornata in casa contro la Sampdoria.

Spalletti deve fare i conti con molte assenze: lo squalificato Elmas, gli infortunati Lozano, Politano e Mario Rui che hanno dato forfait negli ultimi allenamenti. Non dovrebbero esserci tante variazioni, tra coloro che hanno trovato meno spazio durante la stagione scalpitano Bereszynski, Ostigard e Gaetano sulle ali dell’entusiasmo per il gol contro l’Inter. In porta dovrebbe esserci Meret, Di Lorenzo e Olivera agiranno sulle corsie laterali, Rrahmani e Kim al centro della difesa, Lobotka fungerà da play con Anguissa e Zielinski interni di centrocampo, Spalletti potrebbe adottare l’idea Raspadori a destra come negli ultimi venti minuti contro l’Inter con Osimhen e Kvaratskhelia a comporre il tridente.

In casa Bologna manca Orsolini per squalifica, Thiago Motta propone il consueto 4-2-3-1. In porta ci sarà Skorupski, Posch e Cambiaso i due esterni, Lucumi e Bonifazi al centro della difesa. Schouten e Dominguez agiranno in mezzo al campo, Aebischer agirà da destra, Barrow da sinistra con Ferguson tra le linee a supporto del centravanti Arnautovic. Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Bonifazi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Ndombele, Gaetano, Demme, Zerbin, Simeone, Zedadka. All. Spalletti