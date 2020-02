Brescia-Napoli 1-2, le pagelle: capolavoro di Fabian, per Gattuso 6 vittorie nelle ultime 7!

L’andata della semifinale di Coppa italia sorride al Napoli che riesce ad espugnare San Siro grazie alla rete di Fabian Ruiz. Piccolo vantaggio in vista del ritorno al San Paolo.

Ospina: viene sorpreso da Chancellor. Poi è graziato da Balotelli. Nel finale mostra sicurezza. VOTO 6

Di Lorenzo: primo tempo sottotono, poi nella ripresa migliora tanto da metterci lo zampino nell’azione del 2-1. In crescendo. VOTO 6,5

Maksimovic: Balotelli è un cliente non particolarmente difficile stasera. Lui comunque lo gestisce bene mostrando sicurezza e un buon affiatamento con Manolas. VOTO 6

Manolas: Chancellor era nella sua zona di pertinenza quando il Brescia ha fatto 1-0. Dopo il colpo gioca una partita in crescendo, culminata in diversi salvataggi che consentono al Napoli di portare a casa i tre punti. VOTO 6

Mario Rui: prova senza infamia e senza lode. Dal suo lato spingono poco e quando lo fanno si fa trovare pronto. VOTO 6

Fabian Ruiz: nettamente meglio da quando è stato riportato al suo ruolo naturale. gestisce bene il pallone e l’affiatamente con Demme è buono. Poi c’è anche la perla del 2-1… VOTO 7

Demme: giocate semplici ma efficaci. Gestisce bene il pallone pur senza mai eccellere. Ma in questo momento è proprio quello che al Napoli serve. VOTO 6 (dal 86’ Allan: SV)

Elmas: il ragazzo è in forma e si vede. Sfrutta al meglio il momento di forma e gioca una discreta partita. In calo nella ripresa. VOTO 6,5 (dal 76’ Zielinski: entra per dare un po’ di fiato al centrocampo e difendere il risultato. Ci riesce. VOTO 6)

Politano: parte titolare sulla destra nel ruolo che è sempre stato di Callejon. Gattuso gli da fiducia e lui cerca di ripagare nel migliore dei modi. Migliora nella ripresa, ma è tra i meno incisivi. VOTO 6

Mertens: il cartellino rimediato per ingenuità è una macchi in una partita tutto sommato buona. Prende una traversa, sciupa una buona palla di Insigne e gli viene annullato un gol per (giusto) fuorigioco. VOTO 6,5 (dal 67’ Milik: chiamato in causa per difendere più palloni rispetto a Mertens svolge bene il suo compito. VOTO 6)

Insigne: primo tempo sottotono, ma che comunque rischia di concludersi con un assist a referto. Mertens però spreca. Nella ripresa bravo a segnare il rigore del pareggio. VOTO 6

Gattuso: nessun grande turnover in vista del match contro il Barcellona. Il suo 4-3-3 non è una spettacolo ma comunque è efficace. La sua grinta (e le sue urla) che fanno cambiare marcia al Napoli nell’intervallo pure. Alla fine, in attesa dei risultati del weekend, il Napoli al momento ha solo 3 punti in meno della Roma. VOTO 6,5