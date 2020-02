Il Napoli fa visita al Brescia nell’anticipo di campionato in programma venerdì sera per consentire agli azzurri di prepararsi nel migliore dei modi alla gara d’andata per gli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Koulibaly è ancora out, salterà anche l’incontro con Messi e compagni perchè non ha ancora recuperato al 100% dalla distrazione al bicipite femorale destro rimediata contro il Parma il 10 dicembre scorso, nella sfida persa contro il Lecce è parso evidente il suo ritardo nel processo di recupero sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Il caso Allan è rientrato, il centrocampista brasiliano è tornato tra i convocati ma il suo rientro in campo sarà graduale. Domani al “Rigamonti” Allan dovrebbe partire dalla panchina, Zielinski e Di Lorenzo sono gli unici ad essere sempre stato schierato tra i titolari da Gattuso e il centrocampista polacco domani va verso un turno di riposo nelle rotazioni fondamentali visti i tanti impegni fino alla prossima sosta di fine marzo. Elmas va verso la terza gara consecutiva da titolare ma nel ruolo di mezzala destra con Demme e Fabian Ruiz a completare la mediana. In attacco Llorente non è stato convocato a causa dell’influenza che gli ha impedito di allenarsi in questa settimana, rientrano Milik e Lozano che, però, non è ancora al 100% come ammesso da Gattuso in conferenza stampa. In porta è confermato Ospina, Hysaj è riuscito a strappare la convocazione ma sarà in panchina, Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni bassi, Manolas e Maksimovic è la coppia difensiva che sta dando garanzie a Gattuso. Elmas, Demme e Fabian Ruiz agiranno in mediana, Allan e Lobotka potrebbero strappare l’inserimento a gara in corso, in attacco Insigne torna i titolari sulla zona sinistra del tridente, Callejon va verso un turno di riposo, è pronto Politano a cercare di spezzare la densità che il Brescia farà nella zona centrale del campo, davanti alla difesa, Milik ha sostenuto solo due allenamenti in gruppo e Mertens sarà confermato al centro dell’attacco, con il sogno d’agguantare il record di Hamsik proprio nello stadio in cui Marek è cresciuto convincendo il Napoli a puntare su di lui. Diego Lopez recupera Joronen, Gastaldello e Tonali ma ha ancora delle assenze: gli infortunati Cistana, Romulo e Torregrossa e lo squalificato Ayew. Ecco le probabili formazioni:

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Zmrjal, Bjarnason; Balotelli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne