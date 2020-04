Cadena Ser – Accordo per giocare la Champions League in gara secca nel mese di Agosto: i dettagli

In attesa di capire quando e se si ritornerà in campo, Eca ed Uefa avrebbero raggiunto un accordo per programmare le fasi finali delle coppe europee per agosto. Un progetto che darebbe la precedenza ai campionati nazionali e, che, consentirebbe di concludere Champions ed Europa League nel giro di due settimane senza creare problemi di pianificazione a settembre per la stagione 2020/21. Le partite dovrebbero essere giocate in campo neutro, senza pubblico e in gara secca.

A riportarlo è Cadena Ser.