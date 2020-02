Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: magia di Mertens, vittoria pesantissima per gli azzurri

Il Napoli espugna un campo ostico come la Sardegna Arena e conquista una vittoria importantissima, invertendo anche lo score negativo di 11 partite consecutive in campionato subendo gol. Di seguito le pagelle di IamNaples.it.

Ospina: non particolarmente impegnato il portiere azzurro questa sera, ma su quei pochi tentativi del Cagliari si fa trovare pronto. Prova sufficiente la sua. VOTO 6.

Di Lorenzo: solita gara di sostanza per lui. E’ attento in difesa e non disdegna mai la proiezione in fase offensiva. Contiene bene le scorribande di Luca Pellegrini sul suo lato. VOTO 6.

Manolas: nessuna sbavatura per il centrale greco, che insieme a tutto il resto del reparto arretrato non viene impensierito dagli attaccanti dei sardi. VOTO 6.

Maksimovic: partita giocata con personalità dal serbo, contenendo con efficacia Simeone. Imposta da dietro e quando può si spinge in avanti per tentare di creare gioco. VOTO 6.5.

Hysaj: anche da sinistra l’esterno albanese non sfigura, anzi. E’ attento e reattivo in difesa e si propone spesso in avanti come suo solito. Suo l’assist per il gol vittoria. VOTO 6.5 (dall’80’ Mario Rui: troppo poco il tempo a disposizione del portoghese. VOTO SV).

Fabian Ruiz: dopo il gol in Coppa Italia contro l’Inter sembra aver ritrovato fiducia. Gattuso lo schiera anche stavolta dal 1′ e dà sfoggio delle sue qualità palla al piede con dribbling deliziosi. Sempre nel vivo della manovra azzurra sia in uscita che in fase di ripiego. VOTO 6.5.

Demme: partita tranquilla per l’italo-tedesco. Svolge bene il suo compito di metronomo “pulendo” tanti palloni, nessun sussulto particolare ma nemmeno sbavature. VOTO 6 (dal 61′ Insigne: qualche buono spunto da parte del capitano azzurro, ma nessun lampo dei suoi. Si limita a preservare le geometrie della manovra. VOTO 6).

Zielinski: come spesso nelle ultime gare, è uno dei pochi del Napoli a tentare anche la conclusione dalla distanza. Peccato per l’ammonizione evitabile nel finale, ma poco importa: il suo apporto è importante. VOTO 6.5.

Callejon: lo spagnolo è una garanzia sulla fascia destra, in entrambe le fasi. Ad inizio gara più volte è andato vicino alla giocata vincente, facendosi trovare sempre pronto a buttarsi alle spalle dei difensori del Cagliari con buon tempismo. VOTO 6 (dal 67′ Politano: cambio conservativo da parte di Gattuso, fa rifiatare lo spagnolo dopo il vantaggio azzurro. Spunti interessanti da parte dell’ex Inter, va anche al tiro più volte. VOTO 6).

Mertens: si conferma trascinatore assoluto di questa squadra. Replica l’ottima prestazione della sfida contro l’Inter siglando il gol vittoria con un tiro a giro che Cragno può solo stare a guardare. Pallone che bacia il palo e si insacca in porta. VOTO 7.

Elmas: a sorpresa scende in campo nuovamente al posto di Insigne, partito dalla panchina a causa del persistere del fastidio al ginocchio. Il macedone dà ragione a Gattuso: ha tutte le qualità per fare l’esterno. E’ un costante pericolo sulla catena di destra per il Cagliari, induce più volte i difensori al fallo per fermarlo. VOTO 6.5.

Gattuso: prepara bene la gara in casa di una squadra che dà problemi un po’ a tutti. Non ha paura di impostare un Napoli a trazione anteriore a mezz’ora abbondante dalla fine togliendo l’equilibratore Demme per mettere Insigne. Sprona di continuo come suo solito la squadra, detta ogni singolo passaggio. VOTO 6.5.