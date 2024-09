Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Lukaku per la terza vittoria consecutiva

Sarà Romelu Lukaku l’unica novità del Napoli a Cagliari rispetto alla squadra che ha battuto il Parma in rimonta. Per i cambiamenti tattici ci vorrà ancora tempo, il 4-3-3 può attendere, il Napoli in Sardegna va con lo stesso abito delle prime quattro gare ufficiali. Conte sceglie il 3-4-2-1, l’unica novità è l’inserimento di Romelu Lukaku, dopo lo spezzone contro il Parma e il lavoro svolto durante la sosta per arrivare in condizioni brillanti alla sfida di Cagliari. Gli altri volti del mercato come Neres, Gilmour e McTominay partiranno dalla panchina, saranno delle armi così come Raspadori e Simeone a gara in corso. Il Cagliari opporrà il 3-5-2, in porta ci sarà Scuffet. Nicola ha arretrato Zappa da braccetto, un po’ come Conte con Di Lorenzo, completeranno il reparto Mina e l’ex Luperto. Zortea e Augello agiranno sulle corsie laterali, Deiola, Marin e Gaetano comporranno la mediana a supporto della coppia offensiva Luvumbo-Piccoli. Nicola s’auspica che Gaetano alzi il livello di qualità del calcio proposto soprattutto nell’ultimo passaggio perchè il Cagliari nelle prime tre giornate ha portato a casa due punti in tre partite realizzando un solo gol nel pareggio contro il Como.

Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. A disp.: Caprile, Contini, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Zerbin, McTominay, Folorunsho, Gilmour, Neres, Simeone, Raspadori. All. Conte

A cura di Ciro Troise