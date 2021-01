Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso rilancia Fabian

Il Napoli inizia il suo 2021 alla Sardegna Arena contro il Cagliari, in una sfida caratterizzata dalle tante assenze. Nelle fila rossoblù mancano Godin, Rog e Ounas e non è ancora utilizzabile Nainggolan visto che il mercato di gennaio inizia lunedì, Gattuso deve rinunciare ancora a Koulibaly, Mertens e Osimhen, che oltre ai postumi della lussazione anteriore alla spalla destra rimediata in Nazionale, deve anche superare la positività al Covid-19.

Gattuso con l’emergenza attacco, assenze anche nel Cagliari

Rispetto all’emergenza con cui il Napoli ha chiuso nel 2020, incartandosi in prestazioni e risultati con un solo punto in tre partite, è cambiato poco o nulla. Llorente ha qualche allenamento in più nelle gambe e si candida come alternativa a Petagna ma i big dell’attacco mancano ancora. Toccherà a Lozano, Zielinski e Insigne supportare Petagna, che a Cagliari e anche per qualche altra partita dovrà ancora trascinare l’attacco. In porta ci sarà Ospina, Koulibaly sta alternando terapie e lavoro personalizzato per recuperare dalla distrazione di primo grado al retto femorale sinistro, sulla fascia destra ci sarà Di Lorenzo, a sinistra toccherà a Mario Rui mentre Manolas e Maksimovic agiranno al centro della difesa.

Demme ha recuperato dalla contusione al gluteo destro ma anche ieri ha fatto solo parte della seduta in gruppo, al fianco di Bakayoko dovrebbe tornare Fabian Ruiz. Politano e Llorente sono le possibili armi a gara in corso, è stato aggregato al gruppo anche Antonio Cioffi, esterno offensivo classe ‘2002 dalla Primavera. Cioffi è cresciuto nella Boys Sannicolese, il Napoli l’ha seguito durante il suo percorso fino alla Primavera e agli allenamenti in prima squadra.

Il Cagliari in campionato non vince dal 7 novembre, quando sconfisse la Sampdoria, contro le big non ha portato a casa punti ma, eccetto la sconfitta contro la Juventus, ha fatto soffrire sia l’Inter che la Roma. Di Francesco ha assenze in tutti i reparti: Godin in difesa, Rog a centrocampo senza la possibilità d’utilizzare Nainggolan appena tornato in prestito dall’Inter, e l’altro ex Ounas in attacco. In porta ci sarà Cragno, Zappa agirà sulla fascia destra con Lykogiannis a sinistra, Ceppitelli e Walukiewicz formeranno la coppia centrale di difesa, Nandez e Marin si muoveranno davanti alla difesa con Gaston Pereiro, Joao Pedro e Sottil alle spalle del centravanti Simeone con Pavoletti arma a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin; G.Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

A cura di Ciro Troise