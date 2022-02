Cagliari-Napoli 1-1, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen evita la sconfitta

Il Napoli gioca una brutta partita, rischia tantissimo, non sfrutta l’occasione per agganciare il Milan in testa alla classifica ma si salva dalla sconfitta con il colpo di testa di Osimhen su cross di Mario Rui. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 5: Si riscatta dal grave errore che porta al gol di Gaston Pereiro con le parate su Deiola e sul calcio d’angolo da cui poi nasce l’azione del gol.

DI LORENZO 6: Si rende protagonista di una delle migliori occasioni della partita calciando di sinistro e trovando la risposta di Cragno ma è costretto ad uscire per un colpo dietro la testa. Rimedia un trauma non commotivo fortunatamente. (Dal 27′ Malcuit 5,5: Fa un po’ di confusione nelle giocate, fa fatica a proporsi nelle varie situazioni di gioco. Gli manca un po’ di qualità sia nelle giocate nello stretto che nei cross. Dall’83’ Zanoli 6: Commette qualche errore ma entra con l’atteggiamento giusto)

RRAHMANI 6: È attento, preciso, lavora un po’ meglio dei compagni anche nell’impostazione, nella ripresa finisce anche lui in balia delle azioni del Cagliari.

KOULIBALY 5,5: Soffre un po’ troppo nell’uno contro uno Joao Pedro, è costretto a fare qualche fallo di troppo, rimedia anche un’ammonizione. Nelle scelte anche non sempre è puntuale come suo solito.

JUAN JESUS 6: Nell’uno contro uno se la cava, lavora con intelligenza, manca anche a lui un po’ di qualità nella costruzione della manovra. (Dal 67′ Fabian Ruiz 6: Parte male, soffre anche lui il pressing del Cagliari, poi con lui s’alza un po’ il livello della qualità)

MARIO RUI 6,5: Uno dei migliori per come interpreta tatticamente la consegna di venire dentro al campo nel primo tempo, prova anche un tiro di destro che impegna Cragno, in fase difensiva al 73′ con furbizia ed esperienza portare Altare a commettere un fallo evidente, che soltanto Mazzarri non ha visto. Realizza la giocata che vale il pareggio, il cross che porta al gol di Osimhen.

DEMME 5: Fa fatica a prendere in mano il centrocampo, soffre sia nei duelli che nella capacità di gestire il possesso palla. (Dal 67′ Ounas 5: Gli riesce molto poco, dovrebbe saltare di più l’uomo, creare superiorità e, invece, porta a casa solo qualche calcio d’angolo)

ZIELINSKI 5,5: Girovaga per il campo alla ricerca d’intuizioni, spazi per sfuggire alla pressione del Cagliari, nel primo tempo è uno dei pochi che ha sprazzi di qualità, scompare nella ripresa.

ELMAS 5: Fa fatica a trovare le misure dei suoi movimenti in campo, a partecipare alla manovra, si perde nella ricerca di sfuggire alla pressione del Cagliari, anche lui sbaglia tanto nel palleggio, anche nello stretto.

MERTENS 5: Sparisce nella battaglia, ci sarebbe bisogno della sua qualità, viene fuori soltanto in pochissimi momenti, quando per esempio riceve palla e allarga per Mario Rui nell’azione del gol.

PETAGNA 5,5: Lo costringono a giocare una gara di fatica, gli arrivano poche buone palle, gestendo una di queste situazioni porta Di Lorenzo al tiro di sinistro. (Dal 67′ Osimhen 7: Salva un po’ la serata, evita la sconfitta con un colpo di testa decisivo su cross di Mario Rui. L’esultanza, la voglia che dimostra in ogni azione rappresentano un esempio).

SPALLETTI 5: Il Napoli finisce in balia del Cagliari, piuttosto che imporre il proprio piano-partita subisce quello degli avversari. La rivoluzione del 3-4-2-1 non ha funzionato, è vero che l’emergenza l’ha un po’ indirizzato a rovesciare il Napoli ma bisogna sottolineare che a Cagliari si è visto il peggior Napoli della stagione, ha fatto addirittura peggio di alcune gare che ha perso come quelle contro Empoli e Spezia.

Ecco il tabellino del match:

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno, Altare, Goldaniga, Lovato; Bellanova, Deiola, Grassi (30′ st Marin), Baselli (37′ st Zappa), Dalbert (50′ st Lykogiannis); Pereiro (37′ st Pavoletti), Joao Pedro. A disposizione: Radunovic, Ceppitelli, Aresti, Carboni, Tramoni, Obert, Gagliano, Keita Baldé. Allenatore: Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus (22′ st Fabian Ruiz); Di Lorenzo (27′ pt Malcuit; 38′ st Zanoli), Demme (22′ st Ounas), Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna (22′ st Osimhen). A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Sozza

MARCATORI: 13′ st Pereiro (C), 42′ st Osimhen (N)

NOTE: Ammoniti: Joao Pedro (C); Malcuit (N). Recupero: 4′ pt, 5′ st.

A cura di Ciro Troise