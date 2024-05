Cajuste a DAZN: “Tanta tristezza per il risultato. Futuro? Spero di restare”

Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro l’Udinese: “C’è grande sconforto, allenatore, squadra, tutti sono tristi per come è andata la serata. La stagione non è andata secondo le nostre aspettative, ci sono molti aspetti ed è difficile capire cosa non abbia funzionato, non è facile dare una lettura univoca a questa stagione. Dobbiamo restare concentrati fino alla fine, dopo il gol dell’1-0 è mancata un po’ di intensità, questi piccoli aspetti possono condizionare l’esito della partita. La mia esperienza a Napoli? Napoli è fantastica, la passione mostrata dai tifosi è unica, è un grande club, solo amore per Napoli. Se voglio continuare col Napoli? Voglio fare tutto il possibile per far felici i tifosi del Napoli”.