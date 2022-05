Il Mattino – Bernardeschi-Napoli, c’è la disponibilità del calciatore

Stando a quanto riporta il Mattino nell’edizione odierna i margini di trattativa per Bernardeschi a Napoli sono decisamente alti. Il calciatore, in scadenza di contratto con la Juventus, avrebbe aperto alla possibilità di un suo approdo a Napoli. Bernerdeschi già in passato è stato vicino al Napoli, sia con Gattuso che con Spalletti.

Adesso però, considerando che il calciatore è a parametro zero si aprono interessanti prospettive: per un’offerta sui 3 milioni l’anno Bernardeschi potrebbe dire di si all’ipotesi Napoli. Il calciatore infatti, a differenza del recente passato, apre all’ipotesi partenopea. Gli azzurri però non sarebbero intenzionati ad andare all-in su Bernardeschi. Il Napoli, consapevole che potrebbe aprirsi un’asta per il calciatore, è infatti pronto a valutare anche altre alternative.