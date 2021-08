CdS – Emerson Palmieri ‘rallenta’ il Lione ed attende ancora il Napoli e Spalletti

Il Napoli lavora ancora per arrivare ad Emerson Palmieri e senza dubbio l’esterno aspetta il club azzurro.

Chelsea e Lione avevano trovato l’accordo per il prestito con diritto di riscatto, ma il giocatore continua ad avere qualche perplessità, spera ancora nella chiamata di Spalletti per il suo Napoli. Dal canto suo il Napoli deve ridurre il proprio organico per non trovarsi numeri eccessivi ed un alleato nella trattativa per Emerson potrebbe essere Roberto Mancini, tecnico della Nazionale che osserverebbe volentieri il giocatore in serie A.