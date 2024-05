Calzona a DAZN: “Annata disgraziata, non mi è stato proposto nulla per il futuro”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro l’Udinese: “Il primo tempo quando trovi linea a 5 la devi muovere sennò diventa un muro e non l’abbiamo fatto, il giro palla è stato macchinoso. Molto meglio nel secondo tempo, abbiamo mosso palla più velocemente e creato occasioni, peccato perchè è la terza partita che nel finale ci manca la vittoria. E’ un’annata così. Siamo usciti tardi sul fallo laterale e concesso di mettere la palla dentro, abbiamo fatto un po’ di caos e noi siamo una squadra pulita, dobbiamo evitare di arrivare a questo punto. Dovevamo fare il 2-0 perchè in quest’annata prendiamo sempre gol. Siamo mancati nell’uno contro uno, Politano ce l’ha, Lindstrom un po’ meno, sapevamo di dover muovere questa linea e nel primo tempo non l’abbiamo fatto, abbiamo attaccato poco la profondità ed eravamo lenti nel far girare palla. Se sono ottimista sul futuro del Napoli? Pensavo che potevamo fare meglio, ma non è stato così. Il futuro del Napoli bisogna chiederlo alla dirigenza, ma abbiamo le qualità per fare meglio, è stata un’annata deludente e disgraziata ma dobbiamo finire in bellezza il campionato, perchè finire con queste delusioni dispiace. La squadra è anche molto più ordinata, nel primo tempo siamo stati leziosi ma la squadra ha trovato ordine e questo è già abbastanza vista la stagione. Un futuro nello staff del Napoli? Non mi è stato proposto niente, se il Napoli prenderà un allenatore porterà il suo staff, è un’ipotesi improponibile. Se il Napoli ci tiene ad arrivare in Europa League? Tutte le voci che parlano del futuro non fanno bene, ma vanno accettate perchè Napoli è una grande piazza, dopo un’annata così ci sta che girino tante voci. Ho ripetuto fino ad oggi alla squadara che c’è la possibilità di raggiungere l’Europa. Qualcosina abbiamo migliorato ma non basta, dobbiamo fare di più. Dobbiamo essere più incisivi, evitare finali di partita dove la partita si sporca e noi non siamo abituati a questo tipo di gioco”.