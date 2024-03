Calzona a Mediaset: “Abbiamo sbagliato approccio. Rigore Osimhen? Non capisco il mancato intervento del Var”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la sconfitta contro il Barcellona: “C’è delusione perché siamo venuti a Barcellona con la voglia di vincere la partita, ma non ci siamo riusciti. Siamo partiti malissimo e abbiamo perso tanti palloni dando fiducia agli avversari. All’andata fu tutta un’altra partita, era difficile organizzare qualcosa perché ero arrivato da un giorno, in questo match invece abbiamo sbagliato l’approccio iniziale e sotto 2-0 la partita è diventata difficile da recuperare. Perché ho sostituito Politano? Era stanco, fuori ho ottimi calciatori e avevo bisogno di gente fresca che potesse andare in pressione. Matteo ha fatto una buona partita. Non siamo stati bravi a fare la fase difensiva preventiva, la scusante è che abbiamo avuto poco tempo per lavorare, ma ogni volta che perdavamo palla restavamo sempre troppo larghi e concedevamo ripartenze troppo importanti al Barcellona. Il possibile rigore su Osimhen? Vedendo le immagini mi sembra rigore, non capisco perché il VAR non intervenga a questi livelli. Abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare con Lindstrom ma non ci siamo riusciti e abbiamo perso un po’ le distanze nel finale. Questa squadra ha bisogno di certezze, non è ancora in grado di reggere un cambio di modulo. Purtroppo è andata così”.