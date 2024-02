Calzona a Prime: “Mi è piaciuta la reazione disordinata della squadra. Tatticamente c’è tanto da lavorare”

Calzona, intervistato da ‘Amazon Prime’, si è detto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dal suo Napoli, soprattutto nel secondo tempo: “Abbiamo tanto da lavorare, ma ho fatto i complimenti alla squadra. Ha ritrovato la voglia di lottare, abbiamo fatto un buon secondo tempo. A livello tattico dobbiamo fare passi avanti. Abbiamo messo in campo giocatori reduci dalla Coppa d’Africa che non stavano benissimo. Abbiamo concesso troppo al Barcellona e potevamo pagarlo caro. Nel finale la squadra ha creduto di poter vincere, questo è un segnale importante. Lo spirito di questa squadra mi è piaciuto molto. Ha dato l’anima in campo”.

Il tecnico analizza anche le cose che non hanno funzionato: “Ho visto un po’ di disordine in campo, ma è normale. Abbiamo avuto pochi giorni per prepararla. La prima mezz’ora abbiamo sofferto tanto, poi la squadra ha reagito e questa dote è fondamentale per una squadra”.