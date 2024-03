Calzona in conferenza stampa: “Champions lontana, bisogna raggiungere anche obiettivi parziali”

Ecco le parole di Francesco Calzona in conferenza stampa: “Contestazione dura? I tifosi del Napoli non ci avevano mai contestato fino adesso, ma oggi è legittima: quando perdi 0-3 in casa è ovvio che i tifosi siano arrabbiati. Dobbiamo sopportare questa contestazione. Caso Acerbi-Juan Jesus non ha inciso sulla gara. Non abbiamo solidità, siamo più fragili quando non abbiamo il pallone. Stiamo in difficoltà quando gli avversari hanno il pallone, oggi mi aspettavo molta più solidità. Napoli senza entusiasmo? No, la squadra fino al 90’, nella confusione totale, ha provato a ribaltare la partita. Come è già successo a Barcellona, appena si cambia modulo si diventa una squadra normale. Il mio lavoro con la Slovacchia non ha inciso sul match di oggi: sono due situazioni incompatibili quando ci sono gare ufficiali, mentre adesso si può. Nei club importanti, visti i tanti nazionali, puoi fare poco tatticamente, ma solo fisicamente. Qualificazione alle coppe europee? La Champions è lontana, per il resto siamo ancora in gioco ma bisogna vincere ed essere solidi ed ordinati. Dobbiamo trovare la personalità per rispettare questa città, altrimenti avremmo fallito. Dobbiamo finire la stagione in modo dignitoso, cercando obiettivi parziali: altrimenti è un fallimento.