Calzona in conferenza stampa: “Ho trovato la squadra in una situazione disastrosa, non siamo fatti per la guerra”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il pari con l’Udinese: “Quando le partite si sporcano purtroppo fatichiamo, è già la terza volta nella mia gestione che non riusciamo a gestire al meglio il vantaggio. Non siamo fatti per la guerra in area. A volte ti capita che gli avversari mettono le palle dentro e chiaro che non siamo preparatissimi. Non mi aspettavo di vedere l’Udinese in questa posizione, ma ha ancora la possibilità di uscire da questa posizione. e’ un’annata con tantissimi problemi e giocare ogni tre giorni non ci ha aiutato. Rincorrere il risultato a tutti costi non ci ha aiutato e può capitare che ti viene il braccino corto. E’ stata un’annata difficile, è normale che in una piazza come Napoli si parli di direttori e allenatori, ma può starci che così la tua testa non sia libera. Quando sono arrivato la squadra l’ho trovata mentalmente in una situazione disastrosa. Non è una scusa, ma ci voleva più tempo. Ormai è andata così e cerchiamo in queste tre partite di finire in bellezza. Quando hai un ritiro a disposizione la situazione poteva essere diversa. Quando sono arrivato io era una situazione difficile e non è facile incidere. Di sicuro non so la qualità di lavoro, ma abbiamo dato il massimo io e il mio staff e lo faremo fino all’ultimo giorno. Da domani torneremo ad allenarci e a prepararci per la partita col Bologna”.