Calzona: “Non siamo ancora una squadra, abbiamo tanto da lavorare”

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro la Juventus. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Siamo sulla buona strada, non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, abbiamo ancora tanto da lavorare. La squadra ha dato un segnale, vuole raggiungere posizioni importanti, vedo una squadra coesa che viene a Castel Volturno con la voglia di stare insieme. Se vinci, hai più voglia di lavorare. Osimhen e Kvara sono giocatori fortissimi, ti danno tantissimo ma vorrei parlare anche degli altri, è venuta fuori mischiando qualcosina. Il possesso palla è ancora un po’ sterile per i miei gusti, dobbiamo verticalizzare di più. A fine primo tempo erano tutti pronti ad entrare, sono segnali importanti, si parte da qui. In dieci giorni è difficile, ci vorrebbe il tempo ma purtroppo non ce l’abbiamo, chiedo velocità d’apprendimento ai ragazzi. Ho pensato di più agli errori che abbiamo fatto rispetto alla gioia della vittoria. Rrahmani ha avuto un indurimento all’adduttore, poteva rischiare di farsi male di più, verrà valutato domani. Ci vorrebbe tanto tempo ma non ce l’abbiamo, dobbiamo velocizzare, memorizzare. Prima del Barcellona c’è la partita contro il Torino, non siamo ancora pulitissimi in fase difensiva e offensiva. Non ho fatto niente, è la disponibilità dei ragazzi che fa la differenza. Ho detto loro d’applicarsi in allenamento, di trovare entusiasmo nello stare insieme, di giocare sereni perchè tanto peggio di così non possiamo fare. La Juve è una squadra forte, ha giovani interessanti, è seconda in classifica. Non era facile, ce l’aspettavamo una partita dura. Siamo venuti a capo, dobbiamo essere contenti”

A cura di Ciro Troise