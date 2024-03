Calzona: “Siamo in crescita, abbiamo creato 6-7 occasioni da gol”

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Torino. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sono due giocatori che per fare quello che dici tu, doveva fare i cross. Noi volevamo arrivare pulito, ho spostato Kvara in mezzo. La squadra ha fatto una prestazione maiuscola, abbiamo subito molto poco creando tantissimo. Abbiamo sempre preso gol da quando ci sono io, il tempo è talmente poco che non si riesce a curare i particolari. Gli allenamenti si riducono ad un giorno o due, abbiamo avuto un pizzico di malasorte. C’è un po’ di delusione perchè la squadra è parsa ordinata, è difficile non vincere queste partite, ci metterei la firma a creare 6-7 palle-gol nitide, con quest’atteggiamento vinciamo le partite. Zielinski ha fatto una buona partita, l’avversario tende a non farti giocare, viene a prenderti a uomo ma per me ha fatto una buona prestazione. Lindstrom mezzala in emergenza potrebbe essere un’opzione, siamo partiti così da lontano per dare solidità alla squadra, cambiare modulo può avere senso solo nei minuti finali quando la partita non è più tattica. Lindstrom ha delle caratteristiche particolari, Osimhen ha fatto una gara gagliarda, l’unico dato a sfavore nostro riguarda le occasioni da rete. È normale che un giocatore che è stato più di un mese in Coppa d’Africa con temperature e alimentazione diversa possa avere un leggero calo, gli chiedo anche cose che non gli chiedevano in passato. Sono molto soddisfatto, può risolvere le partite anche quando non è al 1o0%”

A cura di Ciro Troise