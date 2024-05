Cannavaro a DAZN: “Questo pareggio è tanta roba, sono soddisfatto”

Fabio Cannavaro, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro il Napoli: “Al di là dell’aspetto tattico mi è piaciuto l’atteggiamento, perchè il Napoli è venuto a giocarsela per vincere e questo pareggio ha un sapore diverso perchè l’abbiamo fatto contro una grandissima squadra, questa soddisfazione è importante per noi perchè ci deve servire per le prossime gare, sappiamo che è dura ma non impossibile. E’ difficile giocare contro il Napoli che è una squadra nella gestione della palla e degli spazi fa paura. Siamo stati bravi a finalizzare le occasioni che ci siamo creati. Quando giochi contro attaccanti come Osimhen ci sta che toccano un pallone fanno gol, bisogna rimanere concentrati. Sappiamo che la situazione non è facile, stiamo cercando di togliere un po’ di paura. La squadra è viva e questo mi fa stare tranquillo. Con il lavoro che stanno facendo dai 10 giorni che sono arrivato io, questo pareggio è tanta roba. Ora il destino è nelle nostre mani, ma se continuano a darmi le risposte come oggi, sono vivi e sono contento. Contro le squadre forti il controllo ce l’hanno loro, contro le prossime che affronteremo potremo utilizzare anche le nostre armi. Il gol di Osimhen? Avevo detto ai ragazzi di fare attenzione, perchè Di Lorenzo, Politano non devono arrivare a crossare”.