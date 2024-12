Caprile, l’agente: “Gennaio? Valuteremo, un peccato se Elia facesse tutto l’anno in panchina”

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Graziano Battistini, agente del portiere del Napoli Elia Caprile: “Lui è orgoglioso di poter vivere quest’esperienza in un club importante e con un allenatore importante. Misurarsi a certi livelli è sempre utile per capire a che punto sei e questa esperienza lo ha fatto crescere ulteriormente. È chiaro che la sua ambizione è quella di giocare sempre e vuole essere protagonista, come tutti del resto. Sa però che ha di fianco un portiere importante come Alex Meret. Il mister fa le sue scelte ma Elia non vuole mollare assolutamente nulla”.

ul calciomercato invernale: “Si vedrà. Sicuramente sarebbe un peccato se facesse tutto l’anno in panchina. Di conseguenza se avvenisse qualcosa di interessante sul mercato, lo valuteremo. Però fino ad allora è ovvio che il focus di Elia è sul Napoli e cerca di battagliare tutti i giorni per ritagliarsi uno spazio. Quando l’hanno chiamato in causa ha dimostrato di reggere le pressioni, dopodiché massimo rispetto per le scelte del mister”.