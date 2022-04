È in corso, il processo per il caso plusvalenze che vede coinvolto anche Aurelio De Laurentiis. Notizia di questi minuti è la richiesta di 11 mesi di squalifica per il patron azzurro. Mentre la richiesta per Andrea Agnelli sarebbe di ben 12 mesi, 16 per Paratici, 8 per Arrivabene e Nedved.