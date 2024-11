CdM- Calciomercato Napoli, spunta un nuovo nome per la difesa: i dettagli

Non solo Jaka Bijol e Jakub Kiwior, secondo il Corriere del Mezzogiorno il Napoli starebbe pensando anche a Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen: “Nelle ultime ore è tornato in auge il nome del tedesco Jonathan Tah, centrale di difesa del Bayer Leverkusen. Il gigante tedesco di origini ivoriane, può liberarsi a parametro zero il prossimo anno, avendo un contratto in scadenza a giugno 2025. Di fronte a una offerta intorno ai 10 milioni di euro potrebbe partire a titolo definitivo già a gennaio. Insomma, il diesse Manna e la società non si lasceranno sfuggire le possibilità che si apriranno in questa sessione invernale”.