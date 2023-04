CdM – Ecco i tempi di recupero di Mario Rui, Politano e Rrahmani

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulle condizioni e sui tempi di recupero dai rispettivi infortuni per Matteo Politano, Amir Rrahmani e Mario Rui: “Il difensore kosovaro ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia destra, si tratta di un fastidio che andrà via in poco tempo, potrebbe essere disponibile anche per la gara di domenica ma è probabile che Spalletti opti per la coppia Kim-Juan Jesus. Politano, la diagnosi è stata abbastanza positiva considerando le aspettative: distorsione di primo grado della caviglia sinistra che lo costringerà ad un paio di settimane di stop. È probabile che Politano rientri tra la trasferta di Udine del prossimo 3 maggio e la sfida contro la Fiorentina in programma il 7 maggio. Il destino più amaro ha riguardato Mario Rui, gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione della testa del perone destro. Si fermerà per un mese circa, potrebbe tornare nel finale di stagione, magari per la trasferta di Monza del 14 maggio”.