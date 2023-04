CdM – Festa Scudetto, il “Main event” sarà al Maradona: 10 le piazze coinvolte

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato le ultime novità sulla festa Scudetto: “Resta irrisolto il nodo del soggetto attuatore, cioè colui che gestisce le risorse economiche. Inizialmente, infatti, sarebbe dovuto essere la Regione, che però ha confermato di voler stanziare un milione di euro. E altrettanto ha fatto il Comune di Napoli. La macchina della festa programmata si presenta, quindi, assai difficoltosa con i primi intoppi (anche economici) e l’organizzazione di bandi per i vari eventi. Allo stadio Maradona ci sara il “main event” e qui sarà il calcio Napoli, a questo punto, che dovrà provvedere all’organizzazione e contribuire economicamente all’evento. Sarà allestita una piattaforma di 14X14 metri, montata su due ruote, dedicata alla premiazione dei calciatori e montati sei maxi schermi. Le piazze principali dei festeggiamenti saranno: Piazza Plebiscito, Piazza Giovanni Paolo II a Scampia; Piazza Mercato; l’ex area Nato di Bagnoli; Castellammare di Stabia (Cassa Armonica); il mercato ortofrutticolo di Giugliano; piazza d’armi di Nola; Villa Comunale di Pomigliano d’Arco; a Portici, Piazza San Ciro; piazza della Repubblica a Pozzuoli. Gli ingressi, onde evitare resse e assembramenti, saranno contingentati con la distribuzione di biglietti omaggio reperibili su una piattaforma online che sarà in seguito allestita e comunicata. La Regione Campania, come detto, in qualità di soggetto finanziatore, garantirà la sostenibilità economica di tutti gli eventi che si svolgeranno al di fuori della festa del Maradona (sempre compresi nel milione di euro) oltre all’implementazione del servizio di trasporto pubblico, d’intesa con il comune di Napoli, che sarà gratuito. Insomma, si tratta solo di una bozza ma non mancano intoppi per la festa programmata che ha suscitato finora tante polemiche”.