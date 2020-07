CdM – Il Napoli sta provando a recuperare Lozano, poi si valuterà in sede di mercato

Corriere del Mezzogiorno di oggi parla di Hirving Lozano e di questo suo momento più che buono con la maglia del Napoli. Infatti il Napoli sta provando a recuperare questo suo patrimonio, poi ovviamente in fase di calciomercato si studieranno le soluzioni più opportune. Gattuso però pensa solo al campo. E pensare che prima della vittoria in Coppa Italia c’era stato l’ultimo scontro con il messicano.

Lozano infatti fu cacciato dal campo per l’atteggiamento poco convincente. La sensazione è che la svolta possa essere avvenuta proprio in quel momento, con El Chucky che ha cominciato a guardarsi dentro e a lavorare finalmente duro per conquistarsi le sue opportunità. Il suo futuro ovviamente non ha ancora certezze ma, almeno per adesso, Lozano non sembra più un corpo estraneo in questo Napoli.