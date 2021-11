CdM – Insigne, il rinnovo non decolla. E le smentite di Marotta lasciano il tempo che trovano…

Per quanto Napoli ed entourage del giocatore si sforzino nel tranquillizzare tutti sulla bontà dei rapporti, la verità è che le trattative per il rinnovo di Lorenzo Insigne sono tutt’altro che pendenti verso l’esito positivo. L’offerta inferiore rispetto all’attuale ingaggio si può dire abbia lasciato impietrito il capitano azzurro, intrappolato tra il cuore e la mente, la voglia di restare nella squadra del cuore e quella (legittima) di pensare alla propria carriera.

Fa il punto della situazione l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla dello stallo in cui ad oggi si ritrovano i negoziati per il prolungamento contrattuale di Insigne col Napoli: “Un rinnovo di contratto che stenta a decollare. Le nubi di un futuro sempre meno azzurro e forse nerazzurro. Perché l’Inter è la squadra che ora lo cerca, sta pensando a lui. Nonostante le smentite di Beppe Marotta che non fanno testo (vedi caso Higuain) in un calcio che va veloce nelle trattative di acquisto, soprattutto quando il calciatore è in scadenza.

Si fa presto a trovare un accordo quando non si deve pagare il cartellino. La sua voglia di restare al Napoli ha sempre prevalso. Ora le legittime richieste sul contratto e qualche dubbio sul rinnovo. A 30 anni si può riflettere“.