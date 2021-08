Lorenzo Insigne è al momento a Castel di Sangro ma il tema di discussione in casa Napoli resta il suo rinnovo.

De Laurentiis non vuole saperne ma come riporta il Corriere del Mezzogiorno il giocatore guarda all’esempio dell’amico Gianluigi Donnarumma e della sua firma milionaria con il Psg. Per Lorenzo non ci sono offerte al momento ma lui attende fiducioso.