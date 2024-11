Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, tornerà in campo contro l’Inter: “Gilmour, eccetto la gara contro l’Atalanta, ha ben figurato ma Lobotka ha acquisito uno status internazionale, come dimostrano le parole di Fabregas dopo Napoli-Como. Incide anche l’abitudine a giocare in questa squadra, l’armonia nei meccanismi sviluppati con i compagni. Il suo rientro in campo può dare tanto al Napoli in entrambe le fasi di gioco”.