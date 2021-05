CdM – L’accoppiata Marino-Spalletti a Napoli è fantasiosa ma intriga: i dettagli

L’arrivo di Mourinho alla Roma ha sconvolto le principali big italiane ed anche il Napoli non è rimasto indenne.

Gli azzurri lavorano ormai al post Gattuso e sebbene non sia un’idea particolarmente intrigante per i tifosi, Luciano Spalletti resta il favorito per la panchina.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, negli ultimi giorni si sussurra di un possibile arrivo in coppia di Spalletti e Marino, dg dell’Udinese ed ex azzurro. Idea fantasiosa ma che in realtà può chiarire le forti ambizioni del club azzurro.