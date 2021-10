L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza la situazione di Dries Mertens.

Il belga ha otto mesi di contratto e non ha svolto il ritiro a causa di un infortunio, ma scalpita e vuole mostrare a Spalletti il suo valore. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno l’attaccante ha promesso agli amici napoletani di mettercela tutta per dare il suo apporto e sicuramente, soprattutto durante la Coppa d’Africa, il suo ruolo sarà decisivo per gli obiettivi azzurri.