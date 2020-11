CdM – Napoli, 30 giorni per fare ricorso al Coni: in caso di esito negativo si andrà al Tar

Nonostante le parole positive di Mattia Grassani a Kiss Kiss Napoli lunedì la Corte d’Appello ha confermato il 3-0 a tavolino per la Juventus ed il punto di penalizzazione in casa Napoli. Ora gli azzurri devono provvedere per trovare una nuova soluzione.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno la società partenopea ha ora 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado di Garanzia Sportiva ed in caso di nuovo no il Napoli andrà probabilmente al Tar, ricorrendo così anche alla Giustizia Amministrativa.