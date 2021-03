CdM – Napoli, a fine stagione due cessioni tra i big. Anche Insigne in bilico

Il futuro del Napoli è ancora in bilico e molto della stagione attuale e della prossima dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno potrebbero esserci importanti cambiamenti non solo sul piano tecnico ma anche con gli ingaggi con la società che vuole abbassare il monte ingaggi. Fabian, Koulibaly, Meret, sono tanti i nomi accostati alle big italiane ed europee in questi mesi ma anche Lorenzo Insigne vede il suo futuro in bilico. La proposta di rinnovo della società non è presa in considerazione (metà ingaggio attuale) ed il giocatore potrebbe iniziare a guardarsi intorno con il Napoli che non vuole cederlo a costo zero.