CdM – Napoli, ADL continua a pensare al post-Gattuso: ecco i nomi in lizza

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis continua a sondare il mercato degli allenatori in vista della prossima stagione. In ottica Champions i nomi più ricercati sono quelli di Simone Inzaghi e Paulo Fonseca. Il primo però ,nonostante i numerosi attestati di stima del patron azzurro, ha dato e darà sempre priorità alla sua Lazio. Il secondo invece a fine stagione sicuramente lascerà la Roma, diventando di fatto il nome più giusto per gli azzurri in ottica Champions. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano però, il presidente del Napoli sarebbe attratto anche dall’allenatore del Lille Galtier. Se l’obiettivo quarto posto dovesse fallire, ADL sarebbe pronto a virare su un allenatore più progettuale in ottica futura come Juric o Italiano.