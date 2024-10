Antonio Conte punta molto su Romelu Lukaku, attaccante azzurro, che però non è ancora al top della condizione fisica. Per questo motivo, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il belga ha scelto di non essere convocato dalla nazionale: “Il Napoli individua in Lukaku uno dei principali fattori per continuare a crescere e tenere a distanza le concorrenti. Big Rom durante la sosta anche stavolta non andrà in Nazionale, rimarrà a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno”.