CdM – Napoli, calvario terminato per Mertens: belga atteso a Napoli in questi giorni

Lo scorso 16 dicembre nella trasferta di San Siro contro l’Inter Dries Mertens ha subito un infortunio alla caviglia. Un infortunio che ha dato il via a un vero e proprio calvario che ormai sembra essere giunto al termine. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il belga ha salutato la clinica “Move to Cure”, il centro dove si era recato per un nuovo ciclo di riabilitazione alla caviglia, ed è atteso a Napoli tra domani e dopodomani. In questi giorni verrà valutata la sua condizione atletica e probabilmente contro il Granada gli sarà concesso uno spezzone di gara.