Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, oggi a Villa Stuart sarà operato al ginocchio Diego Demme dopo l’infortunio capitatogli in amichevole.

Oggi il centrocampista tedesco sarà operato dopo che gli esami strumentali hanno messo in luce un piccolo distacco distale del legamento. Per questo motivo lo staff medico ha optato per l’operazione per suturare questo punto. I tempi di recupero restano invariati.