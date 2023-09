CdM – Napoli, in difficoltà anche Osimhen e Kvara: non è colpa solo della difesa

Il Corriere del Mezzogiorno parla del momento del Napoli dopo i recenti risultati negativi: “E’ già tempo di pensare alla prima partita del girone di Champions, in programma mercoledì sera a Braga. Fin troppo facile mettere sotto accusa la difesa, dopo l’addio del gladiatore Kim, ma a Genova si è visto anche come Kvaratskhelia abbia qualche problema in più rispetto alla passata stagione e Osimhen non riesca a essere devastante come siamo stati abituati a vederlo sempre dal rientro in campo dopo l’infortunio dello scorso anno”.