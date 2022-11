CdM – Napoli-Mazzocchi, la Salernitana avrebbe trovato già il suo sostituto

Il Corriere del Mezzogiorno ha fornito delle novità in merito al mercato della Salernitana: “Pasquale Mazzocchi e Federico Bonazzoli i due italiani che la Salernitana potrebbe lasciar andare via a gennaio. L’esterno 27enne, originario di Barra, giunto a gennaio a Salerno voluto dall’ex ds Sabatini e che ha rinnovato il contratto fino al 2026 potrebbe essere anche l’uomo giusto per il Napoli di De Laurentiis che punta al suo terzo scudetto. Nei piani del ds Giuntoli potrebbe esserci anche un’operazione di questo genere per il valore del calciatore granata convocato anche in nazionale dal ct Mancini ed oggi fermo per una distorsione al ginocchio. Su di lui ci sarebbero anche l’Inter e la Roma ma gli azzurri, anche per la posizione di vertice occupata, avrebbero un appeal particolare sul ragazzo. Il ds De Sanctis avrebbe già escogitato il piano B. Anzitutto si punterebbe sulla permanenza di Sambia. Piace anche il 23enne del Monza Birindelli anche se i brianzoli difficilmente si priverebbero del giocatore rafforzando una concorrente per la salvezza”.