CdM – Napoli, Milik pronto a dire si al Marsiglia: ecco le cifre e i dettagli dell’operazione

Arek Milik, ormai fuori dal progetto tecnico del Napoli, è pronto a vestire una nuova maglia e molto probabilmente sarà quella dell’Olympique Marsiglia. Gli azzurri continuano la la trattativa con i francesi i quali sono arrivati a mettere sul piatto un’offerta da 8 milioni più 5 di bonus. I partenopei però vogliono strappare il 25% su una futura rivendita dell’attaccante inserendo anche una clausola che impedisca ai francesi di vendere l’attaccante in Italia per due o tre anni. Clausola che non rende affatto felice l’entourage di Milik. Si va così verso la formulazione del contratto che dovrebbe essere un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto che avverrebbe al primo conquistato dall’OM il Ligue 1. Infine l’entourage del polacco prova a garantire al giocatore un exit-strategy per l’estate, nel caso in cui dovesse arrivare l’interessamento di una big europea. In Francia per non esistono le clausole rescissorie e per questo si dovrebbe scendere a patti. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.