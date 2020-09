CdM – Napoli, su Milik ci sono Tottenham e Newcastle: rimane aperto un piccolo spiraglio per la Roma

Nonostante il recente acquisto di Gareth Bale, il Tottenham vuole Arek Milik. Josè Mourinho ha bisogno di una punta di alto livello per far rifiatare Kane ed il polacco è il profilo individuato. Gli Spurs, però, non sono l’unico club interessato al centravanti azzurro. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

“Il Tottenham è lo scenario più concreto, poi ci sono altre due ipotesi: il Newcastle che, però, ha acquistato Wilson dal Bournemouth e dovrebbe cedere Joelinton per muoversi, o di nuovo la Roma se Dzeko andasse all’Atletico Madrid nel caso in cui per i colchoneros saltassero le ipotesi Suarez e Cavani”.