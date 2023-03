CdM – Napoli, svelato uno dei segreti di Victor Osimhen: tifosi spiazzati

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato la dieta di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che è molto attento sotto questo punto di vista: “Victor Osimhen continua a stupire tutti in questa stagione benedetta per lui e per il Napoli. Tra i segreti dell’attaccante nigeriano c’è anche la sua alimentazione. Riso e patate, fagioli, ma anche semola con carne sono alcuni degli ingredienti-base della tavola di Victor Osimhen, che strizza l’occhio alla tradizione gastronomica nigeriana. Il campione ha scelto il ristorante Sharon di via Torino, nel capoluogo partenopeo, come suo locale preferito. Di proprietà della nigeriana Erbor Patience, da 13 anni a Napoli, il ristorante è l’osservatorio migliore per scoprire, ancor più profondamente, la condotta alimentare di Osimhen: riso giallo o riso rosso condito con l’egusi, sugo a base di pesce e verdure, è il piatto più richiesto dal calciatore”.