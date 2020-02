CdM – Nessun accordo tra Mertens e il Napoli per il rinnovo: il belga probabilmente andrà via a giugno

Manca ancora l’accordo per il rinnovo di contratto in casa Napoli, eppure quella di Mertens ed il Napoli è una storia che prosegue nonostante tutto. L’attaccante belga è entrato ormai diverso tempo fa nel cuore dei napoletani, ed allo stesso tempo la stessa napoletanità è stata sposata in tutto e per tutto dal giocatore ex Psv Eindhoven. Ne parla cosi l’edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno: “A giugno, probabilmente le strade con il Napoli si separeranno: non c’è accordo sul rinnovo. Anche se Mertens continua a vivere la città, con le sue serate ai baretti di Chiaia in compagnia degli amici più cari. Napoli è casa sua e Ciro non si discute tra i tifosi”.