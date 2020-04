CdM – Nuovo decreto Conte, il Napoli si prepara a tornare a Castelvolturno il 4 maggio: staff medico già al lavoro, la situazione

Ieri il decreto del presidente del Consiglio di ieri ha prolungato il blocco degli allenamenti fino al 3 maggio. Un ulteriore rinvio, ma quantomeno il calcio italiano può prepararsi a ripartire da lunedì 4 maggio con le sedute per poi puntare a tornare in campo a fine mese o – riferisce il Corriere del Mezzogiorno – al massimo il 6 giugno. Il Napoli si muove per essere pronto a lavorare a Castel Volturno: “Attende il protocollo del comitato medico-scientifico della Figc che si riunirà nuovamente martedì e l’unica novità potrebbe essere una deroga per svolgere le visite mediche in modo da iniziare poi il 4 maggio il programma di allenamenti. Lo staff medico azzurro da varie settimane si è mosso per la fornitura dei test rapidi e per stringere accordi con i laboratori per tamponi ed esami”,