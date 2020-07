CdM – Osimhen, l’agente prende tempo aspettando la Premier: accordo blindato con il Lille, il Napoli resta in pole

Tra De Laurentiis e Lopez l’accordo è blindato. Questa la certezza del Corriere del Mezzogiorno nella trattativa per portare in azzurro l’attaccante Victor Osimhen. Il quotidiano spiega i termini dell’accordo tra i club, sottolineando come le problematiche siano legate all’intervento di un nuovo agente che rappresenta il classe ’98.

“Il Napoli è pronto ad investire 60 milioni bonus compresi, il 15% della vendita va allo Charleroi, la società in cui Osimhen si è formato. Bisogna mettere a posto l’intesa complessiva e definitiva con il nuovo agente che vuole strappare un ingaggio più alto per Osimhen rispetto ai 4 milioni netti bonus compresi, la cifra che il Napoli aveva concordato con la Starfactory. L’agente prende tempo, ha avuto dei colloqui con il Manchester United e soprattutto con il Liverpool ma oltre i sondaggi approfonditi dall’Inghilterra non sono giunte offerte, perciò il Napoli resta in netto vantaggio anche se c’è ancora da lavorare per risolvere l’intrigo”.