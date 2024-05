CdM – Osimhen spinge per non saltare la sfida con il Lecce

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, vuole esserci contro il Lecce in quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima gara in maglia azzurra: “Quella di domenica alle 18 contro il Lecce sarà con ogni probabilità l’ultima gara di Victor Osimhen con il Napoli. E il centravanti nigeriano vuole fare di tutto per esserci per salutare nel migliore dei modi gli azzurri: anche ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra ma in questa settimana lavorerà per tornare a disposizione di Calzona per l’ultima uscita stagionale”.