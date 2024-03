CdM – Osimhen svogliato e litigioso, ma il Napoli è una squadra tutta da rifondare

Il Corriere del Mezzogiorno parla del Napoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Alla luce di ciò che si è visto in campo non si capisce chi poteva realisticamente pensare alla Champions: si spera che adesso la si smetta, visto che anche la Europa League è utopia. Si arrende anche il rianimatore Calzona. Il Napoli 2023-2024 è una ex squadra che andrà completamente rifondata e rigenerata con altra guida tecnica. Mancano otto giornate alla fine, un tormento. Una stagione disastrosa. Oggi anche umiliante. Primo tempo nel quale c’è una squadra che ha un piano partita, che ha un modello tattico conosciuto alla perfezione e i polmoni per metterlo in pratica; l’Atalanta. Il Napoli è costretto a giocare di rimessa, con una sola soluzione possibile, quella di lanciare per un Osimhen svogliato e litigioso (già venduto? Speriamo, perchè oggi…). Per dirla come va detta, non c’è partita. È il solito Napoli, lento, monotono, senza fantasia e senza energia. Nel finale Koopmeiners segna il terzo e giustamente il vecchio tifoso messaggia: «E ci siamo intossicati pure il casatiello». Forse anche la pastiera”.